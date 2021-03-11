В этом году в Перми будет благоустроено 14 парков и скверов

В Перми в течение этого года в разных районах города будет благоустроено 14 парков и скверов. В некоторых из них пройдёт текущий ремонт, начнутся новые капитальные ремонты и реконструкции.В 2021 году начнётся капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал». Работы планируется начать уже в марте. Здесь будут обустроены газоны и цветники, проведён ремонт тротуаров, переустроены сети наружного освещения, высажены молодые кустарники, установлены скамейки и урны. Работы должны завершиться в 2022 году. Кроме того, в этом году будут отремонтированы сквер у ДК им. Калинина, сквер по улице Мира в посёлке Новые Ляды, сквер вблизи дома по улице Куфонина, 28, бульвар по улице Дружбы и ряд других объектов. В рамках текущего ремонта в скверах будут выполнены различные виды работ – замена покрытия, установка новых малых архитектурных форм, озеленение, работы по переустройству наружного освещения и другие.Также в этом году продолжится капитальный ремонт 66-го квартала эспланады, бульвара Советской Армии, завершится благоустройство городской набережной.