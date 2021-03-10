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"Молодёжная наука-2021": в ПГАТУ открылась конференция молодых учёных, аспирантов и студентов
Здесь же прошло торжественное награждение лучших студентов университета. Стипендии Президента и Правительства РФ, именные стипендии ПГАТУ получили 59 человек.
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