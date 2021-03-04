Подростка, признавшегося в убийстве отца, матери и сестры, доставят в Октябрьский для проведения следственного эксперимента

В Следственном комитете объяснили, как произошла ошибка при первичном опознании тел, найденных в частном доме в поселке Октябрьский. Жестокое убийство произошло в семье Горбуновых - погибли мать, отец и их несовершеннолетняя дочь. Главным подозреваемым является старший сын. Благополучная, полная, обеспеченная, на учёте не состояли. Такую характеристику дают эксперты членам семьи Горбуновым, расправа над которыми произошла в их частном доме на улице Интернациональной в посёлке Октябрьский.Орудием убийства стал топор. Из-за сильных повреждений и путницы при процедуре опознания со стороны родственников правоохранители только после результатов экспертизы смогли определить, что возможный убийца не глава семейства Алексей Горбунов, как считалось ранее, а его 16-лётний сын, изначально числившийся погибшим вместе с матерью и сестрой.Соседи и знакомые не могут поверить, что такое мог сделать подросток, так же как не верили в первоначальную версию, когда считалось, что жестокое преступление совершил любящий отец.Пока полиция проводила подворовой обход, раздавая ориентировки на 40-летнего Алексия Горбунова, который на тот момент был мертв, несовершеннолетний, по версии сыщиков, успел пересечь границу Пермского края и направится в Екатеринбург на такси. Там его и задержали.Чингис Мушараев, заместитель руководителя СУ СК России по Пермскому краю: "По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме молодой человек нанёс множественные удары топором членам своей семьи, от которых они скончались на месте преступления. Затем подросток скрылся на такси за пределы Пермского края".В ряде печатных интернет-СМИ сообщалось, что десятиклассник ничем не отличается от своих сверстников, помогал родителям по дому, забирал сестру со школы, увлекался игрой на музыкальных инструментах.То что предположительным убийцей оказался подросток, порождает ещё больше загадок, в их числе мотив, что именно могло толкнуть молодого человека на столь бесчеловечные действия, ведь со стороны семья Горбуновых самая обычная.В «Комсомольской правде», со ссылкой на неназванный источник, заявили, что юноша доставили в краевую столицу, и что он уже во всём признался, а свой поступок объяснил конфликтом на почве учёбы.«Комсомольская Правда в Перми» от 4 марта 2021: "Объяснил, что его все достало, - рассказал нам источник. - Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психики: всё достало, все достали. Самое ужасное, что жертвами таких преступлений становятся не только взрослые, с кем у подростков были конфликты, но и их маленькие братья, сестры. Они уж точно не виноваты в проблемах «отцов и детей», а погибают из-за того, что стали свидетелями преступления".В ближайшее время подростка, подозреваемого в убийстве отца, матери и сестры, доставят Октябрьский, где будет проведен следственный эксперимент. Также назначены различные экспертизы, в том числе – психолого-психиатрическая. Как несовершеннолетнему, ему грозит 10 лет в колонии.