"По причине психологической травмы". СКР опубликовал видео с признанием подростка в тройном убийстве

Следственный комитета России опубликовал видео с признательными показаниями 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своих родителей и сестры. Напомним, преступление было совершено в поселке Октябрьский 1 марта.Как рассказал подросток, около пяти часов вечера он совершил нападение на свою мать и убил ее топором. После этого, около шести часов вечера он совершил второе убийство, напав на отца. Третьей жертвой, по словам подростка, стала его 12-летняя сестра. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.После совершения преступления, подросток на такси уехал в Свердловскую область. Он был задержан 3 марта в одном из хостелов Екатеринбурга и доставлен в Пермь. Следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания детей в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.Источник: СКР России