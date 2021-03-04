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Вести Спорт 03.03.2021
Смотрите в выпуске:
- Пермяки установили новый рекорд страны в подводном спорте. На Кубке России по дайвингу в Санкт-Петербурге наши спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды, третье общекомандное место.
-Ясмина Кадырова и Иван Бальченко стали бронзовыми призерами финала Кубка России по фигурному катанию (по программе мастеров спорта).
-Воспитанница прикамской школы биатлона Анастасия Зырянова завоевала "серебро" на Первенстве России.
- Гандболисты "Пермских медведей" одержали трудовую победу на выезде над уфимским "Акбузатом" в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.03.2021
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