Срубили более 6 тысяч деревьев. Два пермяка осуждены за незаконную рубку леса

Чердынский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).Установлено, что 49-летний предприниматель и 60-летний мастер леса ГКУ «Колвинское лесничество», ранее судимый за аналогичное преступление, вступив между собой в преступный сговор и объединив материально-технические и служебные возможности, с апреля 2015 года по март 2018 года организовали незаконную рубку лесных насаждений на территории Ныробского участкового лесничества.В результате преступной деятельности срублено более 6 тысяч деревьев различных пород, ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации составил 28 млн рублей."В целях конспирации и сокрытия следов преступления, они оформляли фиктивные документы, указывая, что заготовка древесины осуществляется по договорам купли-продажи леса для личных нужд населения. В ходе предварительного следствия с обвиняемыми заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого виновные показали места рубок, изобличили других участников преступной группы, содействовали правоохранительным органам в раскрытии преступлений", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил мастера леса к 4 годам, предпринимателя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины на срок 2 года 6 месяцев, обязаны возместить ущерб в полном объеме. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.Двое соучастников данного преступления уже отбывают наказание в местах лишения свободы.