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Срубили более 6 тысяч деревьев. Два пермяка осуждены за незаконную рубку леса
Установлено, что 49-летний предприниматель и 60-летний мастер леса ГКУ «Колвинское лесничество», ранее судимый за аналогичное преступление, вступив между собой в преступный сговор и объединив материально-технические и служебные возможности, с апреля 2015 года по март 2018 года организовали незаконную рубку лесных насаждений на территории Ныробского участкового лесничества.
В результате преступной деятельности срублено более 6 тысяч деревьев различных пород, ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации составил 28 млн рублей.
"В целях конспирации и сокрытия следов преступления, они оформляли фиктивные документы, указывая, что заготовка древесины осуществляется по договорам купли-продажи леса для личных нужд населения. В ходе предварительного следствия с обвиняемыми заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого виновные показали места рубок, изобличили других участников преступной группы, содействовали правоохранительным органам в раскрытии преступлений", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил мастера леса к 4 годам, предпринимателя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины на срок 2 года 6 месяцев, обязаны возместить ущерб в полном объеме. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.
Двое соучастников данного преступления уже отбывают наказание в местах лишения свободы.
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