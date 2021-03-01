В Следственном комитете прокомментировали скандальное видео

Следственный комитет начал проверку в пермском Клиническом фтизиопульмонологическом центре по факту сообщений в СМИ о том, что один из сотрудников учреждения применил физическую силу в отношении маленького ребенка. Видео, снятое еще в начала января, появилось в Сети в конце прошлой недели. Действия человека в одежде медицинского работника в минздраве уже осудили и обещали провести собственную проверку в центре. Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства применения физического насилия к ребенку в медицинском учреждении. Предварительно установлено, что ребенок, в отношении которого медицинская сестра применила физическое насилие, находился на лечении с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года. Следователи в медицинском учреждении опрашивают руководство и медицинский персонал больницы, а также законных представителей несовершеннолетнего. Следователи проводят осмотр в больнице, в том числе с целью изъятия интересующей следствие документации. В ходе проверки следователем будет дана правовая оценка действиям медицинских работников".