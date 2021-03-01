В Пермь доставлена еще одна партия вакцины от коронавируса

В Пермский край поступило еще 4700 комплектов вакцины от COVID-19. В региональном Минздраве сообщили, что они будут распределены между медорганизациями, участвующими в иммунизации населения. Сегодня, 1 марта, медучреждения начнут получать комплекты вакцины из этой партии для вакцинирования жителей.Таким образом, всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило уже 70 662 комплекта «Cпутник V».Напомним, в Пермском крае массовую вакцинацию жителей проводят 46 медицинских организаций. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» и ООО МК «УралМед». Кроме того, в Перми и ряде территорий края вакцинацию централизованно проходят работники предприятий.Иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится добровольно, по предварительной записи через регистратуры поликлиник, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru. Перечень организаций, проводящих иммунизацию, опубликован на сайте регионального Минздрава. Привиться от коронавируса может любой житель региона, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний.