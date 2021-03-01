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В Перми изменились правила бесплатной пересадки
Чтобы совершить пересадку, будет необходимо предъявить кондуктору билет из первого транспортного средства. Также кондуктор может потребовать предъявить карту, которой была произведена оплата. Поэтому необходимо иметь её при себе на протяжение всей поездки.
Также пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута. Данное изменение внесено с целью исключения совершения пассажирами двух поездок (туда и обратно) на одном маршруте. Напомним, система бесплатных пересадок внедрена для компенсации изменений маршрутной сети города: чтобы пассажиры общественного транспорта могли передвигаться по городу, не дожидаясь один конкретный маршрут.
Основные правила пересадки не меняются: на всем городском пассажирском транспорте по-прежнему можно будет воспользоваться одной бесплатной пересадкой в течение 40 или 60 минут после первой оплаты проезда.
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