Временный земельный участок: как проверить статус и не остаться без земли?

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Обращения можно оставлять в группах Управления Росреестра по Пермскому краю во «Вконтакте» и Инстаграм, а также в чате во время прямого эфира, который состоится завтра в 16 часов.
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