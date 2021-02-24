В Кунгуре вынесен приговор дебоширу

В Кунгуре огласили приговор 29-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д», ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений».

В октябре 2020 года в Кунгурскую больницу в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами головы был доставлен 82-летний дедушка. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции было установлено, что в отношении пожилого гражданина было совершено преступление, к которому причастен житель с. Троицк Кунгурского района. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, пенсионер в дневное время шёл из магазина домой. Проходя мимо кафе, он сделал замечание молодому человеку, распивающему спиртное на улице. Через некоторое время молодчик подбежал к пенсионеру со спины, и нанес ему удар кулаком в область затылка. В результате пожилой мужчина упал, ударился головой и потерял сознание.

Очевидцами преступления стали местные жители и представители казачества Пермского района. Неравнодушные граждане незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Подозреваемый пытался покинуть место совершения преступления, но был задержан казаками и передан сотрудникам полиции.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденного обязали выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.