Пермских рыбаков морозом не испугать

Многие пермские мужчины провели 23 февраля за любимым занятием - зимней рыбалкой. И мороз их не остановил. Как рассказали любители экстремального лова, проблему решает экипировка и снаряжение.

Снаружи -30, а в палатке — почти ноль градусов. Так и хочется напроситься погреться! Погода, как и богатый улов, для Виктора Фомина не главное. Всё дело в подготовке, а также имеющемся снаряжении.

Виктор Фоминых: "Самое главное — обогреватель газовый, а в палатке сейчас ноль градусов, так что жить можно. Я вот сижу без варежек. У друга двухслойная палатка, на пять градусов теплее. А это обычная, чтобы от ветра. Всё равно тепло. Уютно, в такую погоду без палатки я бы не пошёл".Стояние на льду в День Защитника отечества выдержали только самые стойкие. Низкие температуры настоящих любителей рыбалки не пугают. Вот и рыбак Сергей бояться морозов не стал и пошёл к Чусовскому мосту.

Сергей: "Мороз если устойчивый, то клюёт. А если неустойчивый, рыба не клюёт. Я один сегодня. Вчера вот рыбаки были еще три человека".Сегодня любителей тихой охоты в Перми можно пересчитать по пальцам. Самое рыбное место в такую погоду— специализированные магазины. Для рыбака Дмитрия Мухетдинова морозы — повод обновить свой гардероб.

Дмитрий Мухетдинов: "Костюм как раз новый приобрел, Вот, сходил испытал в мороз, ничего, выдержал испытания. Три окунька было, не было рыбы, не хотела клевать".

Максимальный ценник за весь рыбацкий комплект может доходить до 60 тысяч рублей. Всё зависит от комплекта и материалов. Сергей Лучников — продавец-консультант рыбацкого магазина — показывает самый ходовой товар. Тёплый костюм для экстремальных температур. Выдерживает сорокаградусные морозы. В одной куртке далеко не уйдёшь. В полный комплект входит также шапка, специальная обувь. Подошва на этих ботинках ничем не уступает автомобильной шипованной резине.

Рыбаки шутят: на поведение рыбы влияет множество деталей. Шум, температура воды, ветер. На поведение рыбака влияет только экипировка, которая на нём надета.

В такую погоду даже тихая зимняя охота превращается в экстремальный вид спорта. Поэтому, если неправильно подобрать экипировку, можно превратиться в снеговика.

