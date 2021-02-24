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«Февромарт»: в Перми в честь праздника подсветили башню РТРС
Пермская телебашня занимает 3-е место по высоте в России и уступает только Москве и Петербургу. Ее высота - 275 метров.
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