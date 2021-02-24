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В Пермском крае отметили День защитника Отечества
Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Пермяки всегда стояли, стоят и будут стоять на защите нашего Отечества. Память - это наше все".
Здесь же и подрастающее поколение. Партия «Единая Россия» проводит акцию «Защитим память героев». Кроме возложения цветов к памятникам и мемориалам Великой отечественной войны, предполагается и работа волонтеров с живыми участниками тех событий. За каждым ветераном закреплен теперь свой депутат от партии. Игорь Новоселов, руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»: "Мы, как молодежь, очень активно относимся к проектам патриотического воспитания. И молодежь чтит и помнит наших предков. Это не разовая акция, в течение всего года будет еще множество акций и сегодня она охватывает практически все памятные места, которые есть у нас в Перми и Пермском крае".
Всего в Прикамье более 600 мемориалов и памятных мест посвященных воинской славе России. За каждым из них теперь закреплен свой волонтер, чтобы приводить в порядок и самое главное - помнить.
Дарья Белякова-Тихонова вместе с племянницей Лизой сегодня несут цветы к мемориалу «Скорбящая». Сейчас это скорее ритуал, настоящая работа начнется уже завтра. Дарья Белякова-Тихонова, региональный руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы»: "Кроме того, что мы сегодня чтим погибших ветеранов, также мы и конечно не забываем про живущих. И поздравляем по телефону, приходим по возможности в гости, дарим подарки и внимание".
В год 75-летия Победы каждый ветеран получил в подарок от волонтерского центра «Единой России» телефон с бесплатной сотовой связью. Так что к общению с внуками теперь готовы всегда.
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