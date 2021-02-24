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Уточнённая информация по пожару в многоэтажке по улице Емельяна Ярославцева
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, горела квартира, площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 19 единиц техники и 66 человек личного состава, от МЧС России -13 единиц техники и 50 человек личного состава.
Найден погибший. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
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