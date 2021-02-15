В Перми специалисты проверяют состояние дорожных знаков
Так, в Ленинском районе в ходе недавней инспекции было выявлено, что 47 знаков находятся в ненормативном состоянии, например, на них нанесены граффити или требуется ремонт. 35 из них уже приведены в порядок.
Информацию о деформированных, выцветших или грязных знаках пермяки могут сообщать в МКУ «Благоустройство района».
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