В Перми специалисты проверяют состояние дорожных знаков

В производстве ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю находится уголовное дело в отношении пятерых жителей Краснокамска, обвиняемых в серии вымогательств. Злоумышленников задержали осенью прошлого года оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью краевого МВД. По информации полицейских, 31-летний житель Краснокамска привлек 4 знакомых спортсменов с целью нелегального заработка. Все они занимались рукопашным боем и общались друг с другом уже довольно длительное время. Злоумышленники выискивали людей и, под надуманным предлогом, требовали передать им деньги. В случае отказа потерпевших сильно избивали. Суммы варьировались от 15 до 50 тысяч рублей. Если жертвы не могли оплатить указанную сумму сами, деньги «выбивали» у близких родственников или знакомых. Запуганные потерпевшие в полицию с заявлениями не обращались. В настоящий момент под стражей находится лидер группы и четверо участников в возрасте от 21 до 26 лет. Всех, кто пострадал от действий этих людей, просят обратиться по телефону 249-92-56 или 89091104741.