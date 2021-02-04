Молодые профессионалы Прикамья соревнуются в мастерстве

В Перми и Пермском крае на базе 16 образовательных учреждений проходит VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы. Участвуют около 600 человек в 92 компетенциях. 5 компетенций - для тех кому за 50, 11 — для юниоров (до 16 лет).Одной из площадок регионального чемпионата Молодые профессионалы WorldSkills Russia стал Краевой индустриальный техникум, там проходят соревнования по 9 компетенциям.Успеть за 6 часов. Требуется изготовить станок для пайки плат с микросхемами. Пятнадцатилетний Ярослав из поселка Мулянка, воспитанник кружка ТриД моделирования пермского «Муравейника», уже нарисовал будущий агрегат на компьютере.Ярослав Никитин, ученик средней школы п. Мулянка: "Нам получается сегодня дали 2 часа, мы за эти два часа по чертежам делаем, а завтра-послезавтра мы это должны распечатать и собрать».Именно распечатать. На Три Д принтере. Компетенция называется — прототипирование, то есть создание таких вещей, которых раньше никто не делал. В ней участвуют юниоры, ребята в возрасте до 16 лет. Таковых в этом году в разных компетенциях регионального чемпионата — 72 человека. Еще 25 — уже настоящие профессионалы из категории «Навыки мудрых»Анна Колдомова, руководитель специализированного центра компетенции, руководитель учебно-методическим центром ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»: "Соревнуются участники, которым 50 лет и более — это две компетенции «производство мебели» и «лабораторно-химический анализ». Задания были очень сложные».Что такое компетенция, современные студенты техникумов знают хорошо. Вот в примеру, что говорит студент Александр Петухов о плотнике 21-го века, на которого он как раз и учится. Александр Петухов, студент ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»: «Он должен иметь все. От слова «вообще». Фрезеровать, уметь работать на станках, читать чертежи».А еще знать английский язык, а также основы маркетинга и делового этикета. Без них компетенция — не компетенция. Но в центре, конечно, мастерство. Конкурсное задание Александра — изготовить садовую скамейку с крышей.Не просто будет и зубным техникам из пермского медицинского колледжа. За все время соревнований им надо будет сделать по три коронки. Задача сложная и творческая. Студентка отделения стоматологической ортопедии Юля Смирнова даже не прочь сравнить себя со скульптором.Юлия Смирнова, студентка Пермского базового медицинского колледжа: "Потому что каждый протез является индивидуальной какой-то работой. У всех разные формы лица, исходя из этого нужно делать разные сами протезы».Тихие страсти кипят в кабинете компетенции «переработка нефти и газа». Каждый участник не проронит ни слова, потому что очень сосредоточен на задаче. Тут как у саперов — ошибаться нельзя.Любовь Бем, студентка ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»: "Это очень ответственное дело, если это уже происходит на самом заводе, потому что малейшая ошибка и может всё полететь. Там очень важный фактор это давление и температура».Краевой индустриальный техникум большая, но не единственная площадка чемпионата. Всего их 16 по всему краю.На соревнования заявились суммарно почти 600 человек. Представлено аж 92 компетенции от традиционных до довольно экзотических — например, «Выпечка осетинских пирогов». Такая номинация появилась впервые.Конкурсные состязания продлятся до пятницы включительно. А в субботу жюри назовет имена победителей. Лучшие пройдут в отборочный тур всероссийского чемпионата.