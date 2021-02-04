← Замахнулись на Гёте. Театр "Балет Евгения Панфилова" готовит премьеру
Молодые профессионалы Прикамья соревнуются в мастерстве
Одной из площадок регионального чемпионата Молодые профессионалы WorldSkills Russia стал Краевой индустриальный техникум, там проходят соревнования по 9 компетенциям.Успеть за 6 часов. Требуется изготовить станок для пайки плат с микросхемами. Пятнадцатилетний Ярослав из поселка Мулянка, воспитанник кружка ТриД моделирования пермского «Муравейника», уже нарисовал будущий агрегат на компьютере.
Ярослав Никитин, ученик средней школы п. Мулянка: "Нам получается сегодня дали 2 часа, мы за эти два часа по чертежам делаем, а завтра-послезавтра мы это должны распечатать и собрать».
Именно распечатать. На Три Д принтере. Компетенция называется — прототипирование, то есть создание таких вещей, которых раньше никто не делал. В ней участвуют юниоры, ребята в возрасте до 16 лет. Таковых в этом году в разных компетенциях регионального чемпионата — 72 человека. Еще 25 — уже настоящие профессионалы из категории «Навыки мудрых»
Анна Колдомова, руководитель специализированного центра компетенции, руководитель учебно-методическим центром ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»: "Соревнуются участники, которым 50 лет и более — это две компетенции «производство мебели» и «лабораторно-химический анализ». Задания были очень сложные».
Что такое компетенция, современные студенты техникумов знают хорошо. Вот в примеру, что говорит студент Александр Петухов о плотнике 21-го века, на которого он как раз и учится. Александр Петухов, студент ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»: «Он должен иметь все. От слова «вообще». Фрезеровать, уметь работать на станках, читать чертежи».
А еще знать английский язык, а также основы маркетинга и делового этикета. Без них компетенция — не компетенция. Но в центре, конечно, мастерство. Конкурсное задание Александра — изготовить садовую скамейку с крышей.
Не просто будет и зубным техникам из пермского медицинского колледжа. За все время соревнований им надо будет сделать по три коронки. Задача сложная и творческая. Студентка отделения стоматологической ортопедии Юля Смирнова даже не прочь сравнить себя со скульптором.
Юлия Смирнова, студентка Пермского базового медицинского колледжа: "Потому что каждый протез является индивидуальной какой-то работой. У всех разные формы лица, исходя из этого нужно делать разные сами протезы».Тихие страсти кипят в кабинете компетенции «переработка нефти и газа». Каждый участник не проронит ни слова, потому что очень сосредоточен на задаче. Тут как у саперов — ошибаться нельзя.
Любовь Бем, студентка ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»: "Это очень ответственное дело, если это уже происходит на самом заводе, потому что малейшая ошибка и может всё полететь. Там очень важный фактор это давление и температура».
Краевой индустриальный техникум большая, но не единственная площадка чемпионата. Всего их 16 по всему краю.
На соревнования заявились суммарно почти 600 человек. Представлено аж 92 компетенции от традиционных до довольно экзотических — например, «Выпечка осетинских пирогов». Такая номинация появилась впервые.
Конкурсные состязания продлятся до пятницы включительно. А в субботу жюри назовет имена победителей. Лучшие пройдут в отборочный тур всероссийского чемпионата.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Замахнулись на Гёте. Театр "Балет Евгения Панфилова" готовит премьеру
В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
"Ощущение свободы". Пермячка стала помощницей машиниста
В Краснокамске задержан закладчик с крупной партией мефедрона
В Прикамье застрелили медведя, в чью берлогу провалился человек
Прокуратура края выявила нарушения, связанные с утверждением тарифов в сфере ЖКХ
То кони скачут, то избы горят. Список женских профессий расширился
Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чернушку
В Перми совершено жестокое двойное убийство. Подозреваемый задержан
Кровь как лекарство
Добавить комментарий: