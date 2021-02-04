Замахнулись на Гёте. Театр "Балет Евгения Панфилова" готовит премьеру

← В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
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← В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
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В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
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В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
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В Краснокамске задержан закладчик с крупной партией мефедрона
В Прикамье застрелили медведя, в чью берлогу провалился человек
Прокуратура края выявила нарушения, связанные с утверждением тарифов в сфере ЖКХ
То кони скачут, то избы горят. Список женских профессий расширился
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