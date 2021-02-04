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В Перми открылась выставка-ярмарка "Регионы России"
Авторский и фабричный эксклюзив представляют более девяти десятков производителей России и стран ближнего зарубежья. Натуральный каракуль из Бухары согреет в морозы. Головные уборы Санкт-Петербургской мануфактуры придадут образу законченность.
На ярмарке можно не только приобрести верхнюю одежду, но и обновить свой повседневный гардероб романтической одеждой в стиле Бохо, авторскими юбками и брюками, а также приобрести подарки к предстоящим праздникам. Комплект постельного белья или скатерть на стол из белорусского льна, умные функциональные вещи от гостей из Уфы, красивую посуду из Гусь-Хрустального.
Поход за деликатесами - при должной доли воображения превращается в настоящий гастротур. От прилавка к прилавку - белорусское мясо, кубанское сало, восточные сладости из Астрахани, новинка джезерье Атом – это сладость, сделанная из кураги и инжира с добавлением ореха, которая поднимет иммунитет и настроение, халва из Азова, богатая микроэлементами, кальцием, калием, особенно кунжутная, сливочное масло из Удмуртии.
Наталья Тронина, продавец завода «Играмолоко» (п. Игра, Удмуртия): "Шоколадное, сливочное, топлёное. Изготовлено из высококачественных сливок. Обладает прекрасными вкусовыми качествами. Хорошо усваивается организмом. Сбалансировано, подходит идеально для диетического питания".Особо влечёт гурманов прилавок с дарами Камчатки. Так и просятся на стол балык белой рыбы без костей и калиброванная икорка.
Людмила Липская, продавец камчатской рыбы: "Самая шикарная на моё мнение это Чавыча, это только дикая природа. Богата витаминами, Омега- 3, очень вкусная, нежнейшая".
Прогуливаясь по рядам, сложно удержаться от примерки одной из представленных здесь самобытных вещиц.
Подобрать актуальный аксессуар для себя может каждый на Пермской ярмарке в рамках выставки «Регионы России» по 7 февраля, с 10.00 утра до 19.00 вечера.
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