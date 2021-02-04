Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чернушку

Личный прием граждан губернатор Дмитрий Махонин провел накануне в Чернушке. Одна из тем - расселение ветхого жилья, но только им дело не ограничилось.Время этого строения истекло, говорит Валентина Самойлова. И одно из главных желаний - сменить деревянные стены на кирпичные, где уже не надо будет дрова для печки закупать.Валентина Самойлова: "Плюс это отопление, туалет, всё дома! Это уже никуда ходить не надо, уехал куда-то, не надо печки топить, кого-то оставлять". Переезд оказался ближе, чем можно было предположить - грядущий переезд с жильцами дома на улице вторая Набережная обсудил глава региона Дмитрий Махонин - ликвидация аварийного жилфонда - один из краевых приоритетов.Расселение аварийного жилья порой идёт опережающими темпами. Этот дом, например, планировалось расселить в период с 2023 по 2024 год, но благодаря дополнительной федеральной поддержке переселение случится уже в этом году.Чернушинскому городскому округу в 2021 году в общей сложности дополнительно выделено 124 миллиона рублей из краевого и федерального бюджетов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы находимся по темпам расселения на первом месте в Приволжском федеральном округе, и находимся на лидирующих позициях во всей Российской Федерации. Наша задача - усилить темпы, несмотря на перевыполнение показателей".Ещё одно важное направление – медицина. В Чернушинской больнице Дмитрий Махонин оценил недавний ремонт, и самое главное - новое оборудование в действии, в частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получены два аппарата УЗИ.Сергей Попков, врач УЗИ: "Абдоминальные исследования брюшной полости можно проводить, акушерско-гинекологические, а основная программа - это сосуды и сердце". А это новая линия по производству сыров на местном маслосыркомбинате. Запуск новых мощностей стал возможным благодаря краевой поддержке - субсидия в 150 миллионов рублей оказалась хорошим подспорьем в обновлении мощностей и создании 60 рабочих мест. Яна Яркина, директор ООО «МАСКо»: "Плановая мощность новой линии - 4 тысячи тонн сыра в год. Мы будем производить 4 группы сыров".На личном приёме местных жителей Дмитрий Махонин вернулся к теме расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, этот вопрос обсудили на выездном заседании правительства. Учитывая взятые темпы участия в нацпроекте, в ближайшие пять лет в крае планируется расселить почти 450 тысяч квадратных метров аварийного жилья.