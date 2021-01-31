В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии кондуктора, пострадавшего от дебошира

Напомним, 29 января произошла серьезная драка в трамвае № 12, возле остановки "Улица Чайковского". Кондуктор потерял сознание и был госпитализирован после того, как получил удар в лицо от пассажира. Конфликт случился из-за требования заплатить за проезд.К сожалению, уже регулярный для Перми случай. На видео — агрессивный пассажир 12-го трамвая. Ударил кондуктора в ответ на просьбу оплатить проезд. Обидчика скрутили пассажиры до приезда полиции. На данный момент причина нападения выясняется.Обидчика скрутили пассажиры до приезда полиции. Он уже задержан. Причина нападения выясняется.Татьяна Авдюкова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Как пояснили в краевом Министерстве здравоохранения, пострадавшего кондуктора госпитализировали в девятую городскую медсанчасть. Позже от медицинской помощи он отказался.Как рассказали в Горэлектротранспорте, кондуктор на работу устроился недавно, но за это время хорошо себя зарекомендовал.Алёна Власова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранспорт»: "Данный инцидент в нашем электротранспорте происходит впервые. Он является вопиющим. Мы считаем, это недопустимо".В автобусах все по-другому. Минувшую неделю можно смело называть днями агрессии в общественном транспорте. 23 января кулаком в лицо получил кондуктор 64-го автобуса, следовавшего из Закамска на Парковый. Предмет ссоры — отсутствие средств индивидуальной защиты. Ранее аналогичная потасовка произошла в 20-м автобусе. Драка из салона переместилась на улицу. Вступились также пассажиры.Коллеги "по цеху" делятся: с агрессией со стороны пассажиров приходится сталкиваться часто. В основном, из-за человеческого недопонимания.Уходить от конфликта - всё, что приходится делать кондукторам. На практике, нарушителей в таких ситуациях обвиняют по административной статье «Побои». Наказание - штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, либо арест до пятнадцати суток.