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В Мотовилихинском районе Перми модернизируют систему водоснабжения
Благодаря реконструкции сетей водоснабжения в Перми с Большекамского на Чусовской водозабор будут переключены жители Мотовилихинского, части Свердловского, Ленинского, Дзержинского районов и п. Кондартово, что позволить улучшить качество водоснабжения для 230 тыс. чел. Для этого в м/р Цирк будет простроена перемычка протяженностью более 2,5 км. После завершения работ Большекамский водозабор, построенный еще в 30-50-е гг. прошлого века, планируется вывести из эксплуатации.
В п. Лямино Чусовского городского округа будет проведена замена чугунного водопровода. Сейчас объект протяженностью около 4 км физически устарел и имеет износ более 85%. После проведения всех работ улучшится качество воды для 4,5 тыс. чел.
«Обязательным условием получения федеральных средств является наличие готового проекта. Сейчас министерство подготовило технические задания на проектирование еще 7 объектов водоснабжения. Они будут реализованы не позднее 2024 года», – пояснил министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.
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