В Мотовилихинском районе Перми модернизируют систему водоснабжения

Правительство Пермского края и Минстрой РФ подписали соглашение о выделении порядка 390 млн руб. на реконструкцию системы водоснабжения в Мотовилихинском районе Перми и в п. Лямино Чусовского городского округа. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в инициированный президентом России Владимиром Путиным национальный проект «Жилье и городская среда». При этом 95% суммы составят федеральные средства и 5% – средства Пермского края и муниципальных бюджетов. Планируется, что работы будут завершены до конца текущего года.Благодаря реконструкции сетей водоснабжения в Перми с Большекамского на Чусовской водозабор будут переключены жители Мотовилихинского, части Свердловского, Ленинского, Дзержинского районов и п. Кондартово, что позволить улучшить качество водоснабжения для 230 тыс. чел. Для этого в м/р Цирк будет простроена перемычка протяженностью более 2,5 км. После завершения работ Большекамский водозабор, построенный еще в 30-50-е гг. прошлого века, планируется вывести из эксплуатации.В п. Лямино Чусовского городского округа будет проведена замена чугунного водопровода. Сейчас объект протяженностью около 4 км физически устарел и имеет износ более 85%. После проведения всех работ улучшится качество воды для 4,5 тыс. чел.«Обязательным условием получения федеральных средств является наличие готового проекта. Сейчас министерство подготовило технические задания на проектирование еще 7 объектов водоснабжения. Они будут реализованы не позднее 2024 года», – пояснил министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.