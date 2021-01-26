Гордума Перми приняла решение о проведении конкурса на должность главы города

Депутаты гордумы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Он состоится 18 марта в малом зале администрации Перми. Решением гордумы утвержден текст объявления о проведении конкурса, создана конкурсная комиссия в составе 12 человек.Критериями оценки кандидата на должность являются определяемое на основе программы кандидата видение перспектив развития Перми, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения, а также личные профессиональные качества кандидата. В частности, наличие высшего образования, стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности), знание Конституции Российской Федерации, законодательства, Устава города Перми.Документы представляются кандидатом лично либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности в конкурсную комиссию по адресу: улица Ленина, 23, кабинет 421 (с понедельника по четверг – с 09:00 до 17:00, перерыв – с 12:00 до 13:00, в пятницу – с 09:00 до 16:00, перерыв – с 12:00 до 13:00). По этому адресу кандидат также может ознакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения конкурса, и получить бланки документов установленного образца. Приём документов для участия в конкурсе осуществляется с 2 февраля по 4 марта включительно.Напомним, предыдущий глава Перми Дмитрий Самойлов в середине декабря покинул должность в связи с переходом на работу в краевое правительство.