← В Перми во дворе жилого дома гуляла лиса
В Мотовилихинском районе Перми модернизируют систему водоснабжения →
Гордума Перми приняла решение о проведении конкурса на должность главы города
Критериями оценки кандидата на должность являются определяемое на основе программы кандидата видение перспектив развития Перми, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения, а также личные профессиональные качества кандидата. В частности, наличие высшего образования, стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности), знание Конституции Российской Федерации, законодательства, Устава города Перми.
Документы представляются кандидатом лично либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности в конкурсную комиссию по адресу: улица Ленина, 23, кабинет 421 (с понедельника по четверг – с 09:00 до 17:00, перерыв – с 12:00 до 13:00, в пятницу – с 09:00 до 16:00, перерыв – с 12:00 до 13:00). По этому адресу кандидат также может ознакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения конкурса, и получить бланки документов установленного образца. Приём документов для участия в конкурсе осуществляется с 2 февраля по 4 марта включительно.
Напомним, предыдущий глава Перми Дмитрий Самойлов в середине декабря покинул должность в связи с переходом на работу в краевое правительство.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми во дворе жилого дома гуляла лиса
Следком просит сообщать о пострадавших при падении снега и наледи с крыш
Герой нашего времени. Житель Березников спас из горящей квартиры пятерых детей
Дом №32 на ул. Капитана Пирожкова освободили от сталактитов
Вакцину расхватали как горячие пирожки: в Перми запись на прививку от COVID-19 временно приостановлена
Утекло 60 тонн топлива. Как эвакуировали жителей и ликвидировали последствия аварии
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2021
В Минздраве Прикамья рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
Составлен рейтинг управляющих компаний по итогам 4 квартала 2020 года
В Свердловском районе Перми введена в эксплуатацию детская поликлиника
Добавить комментарий: