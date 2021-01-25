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В Свердловском районе Перми введена в эксплуатацию детская поликлиника
Поликлиника сможет принимать 350 посетителей в смену, к ней будут прикреплены порядка 15 000 детей.
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