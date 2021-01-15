Судебные тяжбы по делу о рухнувшем башенном кране продолжаются второй год

Дело о падении башенного крана на улице Решетникова в Перми слушалось в суде. Обвиняемый - директор подрядной организации, обслуживающей стройку. Кран обрушился на жилые дома в мае 2019 года. Серьезно пострадала крановщица. Вопрос о компенсациях повис в воздухе, обвиняемый вины не признает.Почти сто метров. С этой высоты страшно прыгать даже с парашютом. А здесь — свободное падение, вспоминает оператор упавшего крана в центре города Ольга Леонова. Перелом восьми рёбер, разрыв лёгких, черепно-мозговая травма. Пошатнувшееся здоровье восстанавливает уже второй год. Вместе с краном рухнули и надежды на трудоустройство.Ольга Васильевна, оператор крана на Решетникова, 20: "До сих пор не выдали акт о несчастном случае. Сказали, что всё готово. Дело лишь за нашим директором Борисовым. Нет его подписи и штампа".

Речь идёт о техническом директоре подрядной организации, обслуживающей стройку. Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье «Нарушение правил техники безопасности».

С обвинением он не согласен. Накануне состоялось очередное судебное слушание. До финиша еще далеко.Судья: "Установлены новые обстоятельства обоснованности исковых требований. Поэтому в судебном заседании объявляется перерыв до 26 января".

У Татьяны Санниковой это уже четвертое заседание. Судебные тяжбы продолжаются второй год. Денег не получила. В том числе, и от виновных.

Татьяна Санникова, потерпевшая: "Абсолютно всё потеряли. Поначалу мне говорили, возможно, вам предоставят подобное же жильё, но только в Голованово".Башенный кран на улице Решетникова рухнул весной 2019 года. Металлическая конструкция упала на четыре дома. Уехали отсюда почти все собственники. Заснеженные лестницы, испорченные парадные.

Осталась лишь одна многодетная семья. Выбора нет.

Часть пострадавших дома на Решетникова всё же получили выплаты. Имеющихся средств Анастасии Юрковой хватило лишь на первоначальный взнос по ипотеке.

Анастасия Юркова, потерпевшая: "Мне всё-таки хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Сколько по стране таких ситуаций, когда обычные простые люди остаются вот так предоставленными судьбе". В рухнувшем доме у Анастасии осталась любовь всего детства — фортепиано. Сейчас планирует купить себе новое. Ну, а чего точно не приобрести в магазине — потраченных нервов. Тоже своего рода музыкальный инструмент, похороненный под завалами дома.

