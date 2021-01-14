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COVID-19: в Прикамье готовятся к массовой вакцинации
Валентина Баландина: "Позавчера коллега ставила прививку, но только слабость небольшая была, а так всё нормально".
Иммунизация в Пермском крае началась 5 января, но не массовая. Пока задействованы только семь поликлиник в Перми. Приоритет отдается врачам, учителям, соцработникам и людям с хроническими заболеваниями. Плюс, таким образом отрабатывается схема работы с вакциной: транспортировка, хранение и применение препарата.
Вакцина двухкомпонентная. После первого укола для закрепления эффекта и выработки антител через три недели необходимо сделать второй. Разработка принадлежит национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отсюда и название – «Гам-Ковид-Вак», она же «Спутник V». Хранить ампулы необходимо в замороженном виде, перед применением их размораживают.
По данным краевого Минздрава, на сегодняшний день в регионе уже привито более трёх тысяч человек. Доставлено 8,5 тысяч доз, из них 3600 - в начале этой недели. Последняя поставка позволит расширить географию распределения препарата. Так, помимо пермских поликлиник, «Спутник V» появится в краевой больнице имени Вагнера в Березниках.Анна Кердемелиди, врач-эпидемиолог ГКП №4: "За две недели до иммунизации у человека не должно быть каких-либо катаральных явлений. Он должен быть абсолютно здоров".
Ожидается, что крупная партия компонентов вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, а это 108 тысяч доз, поступит в Прикамье во второй декаде января. Тогда же будет объявлено о начале добровольной вакцинации для всех желающих на всей территории региона. Но сначала необходимо защитить тех, кто трудится на передовой.
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