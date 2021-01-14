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С начала диагностики антитела к COVID-19 выявлены у 26,5% прикамцев, прошедших исследования
В настоящее время такие исследования проводятся в 19 лабораториях края. В частности, в «Лабдиагност и К», «Клиницист2», «Медлабэкспресс», «Философия красоты и здоровья», «Надежда», Чайковская ЦГБ и «Инвитро». В общей сложности специалисты организаций обрабатывают более 1600 тестов на антитела в сутки.
В среднем в сутки проводится более 5 тыс. тестов на коронавирус. Всего на сегодняшний день на территории Прикамья выполнено свыше 1,25 млн исследований на COVID-19.
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