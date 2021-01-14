← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели →
До минус 40: в Прикамье пришли сильные морозы
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели →
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13.01.2021 в 15:30
12.01.2021 в 10:15
04.01.2021 в 12:10
04.01.2021 в 10:10
02.01.2021 в 15:30
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
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Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели
До минус 40: в Прикамье пришли сильные морозы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение
В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
Губернатор поручил в максимально сжатые сроки восстановить теплоснабжение жителей Красновишерска
Стало известно, как и когда пройдет итоговое собеседование у 9-классников
Пермяк в шестой раз стал фигурантом уголовного дела за вождение в нетрезвом виде
В Оханске открыт образовательный центр «Точка роста»
В Перми начался приём документов от льготных категорий граждан на зачисление в детский сад
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