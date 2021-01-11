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Руководитель краевого фонда капремонта подал в отставку после ЧП на Краснова
Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе фонда. «Случившаяся на днях трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей»,— пишет «Компрос».
Напомним, ЧП на улице Краснова, 25, произошло в минувшую субботу. Под тяжестью снега обрушился строительный переход, который был сооружен для капитального ремонта дома. Конструкции травмировали двух женщин. Одна из них накануне скончалась в реанимации краевой клинической больницы. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
«Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков»,— сообщил зампред краевого правительства, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.
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