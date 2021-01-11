Руководитель краевого фонда капремонта подал в отставку после ЧП на Краснова

Руководитель Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов увольняется с должности по собственному желанию. Он написал заявление об уходе, сегодня у него последний рабочий день. Об этом сообщил телеграм-канал «Компрос».Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе фонда. «Случившаяся на днях трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей»,— пишет «Компрос».Напомним, ЧП на улице Краснова, 25, произошло в минувшую субботу. Под тяжестью снега обрушился строительный переход, который был сооружен для капитального ремонта дома. Конструкции травмировали двух женщин. Одна из них накануне скончалась в реанимации краевой клинической больницы. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.«Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков»,— сообщил зампред краевого правительства, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.