В Перми проведено обследование реки Егошихи

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, работа выполнялась с целью определения биологического разнообразия водных сообществ и оценки экологического состояния на разных участках Егошихи.Было выполнено описание видового разнообразия основных компонентов водных сообществ на разных участках реки Егошихи, также выявлены виды-индикаторы состояния водотоков и виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края, определены популяционные и биологические характеристики массовых, ценных и индикаторных видов. Кроме того, проведено экологическое зонирование реки Егошихи в зависимости от состояния водных сообществ, разработаны мероприятия по повышению биологического разнообразия водных сообществ реки и улучшению её экологического состояния.По итогам обследования установлено, что состояние экосистемы реки Егошиха в 2020 году по представленности донных животных снижается от верхнего участка реки к нижнему. По сравнению с предыдущими годами наблюдаются тренды на улучшение качества воды. Они выражаются в увеличении разнообразия бентофауны на отдельных участках с высокой проточностью – главным образом в верховьях реки. Рыбы обнаружены только в прудах на реке Ивановке.