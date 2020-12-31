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Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров пермских электричек →
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров пермских электричек
Дед Мороз, который оказался директором Пермской пригородной компании Сергеем Канцуром, рассказал, на что в первые дни нового года стоит обратить внимание пассажирам. Так, в частности, 1 и 2 января проезд в «Ласточках» будет бесплатным для отбывающих из Краснокамска, но нужно внимательно следить за расписанием, так как не все составы будут курсировать в новогодние праздники.
Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермской пригородной компании»: "Хотелось бы сказать, что для любителей активного отдыха мы на праздники запускаем в ежедневный режим наши два горнолыжных экспресса - один до Губахи, другой- до курорта Такман. Отдельный подарок у нас для жителей Лысьвы. Именно на направление из Перми до Лысьвы пойдёт новый подвижной состав, рельсовый автобус- РА 3. Приглашаем жителей Лысьвы оценить достоинства нового подвижного состава".
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