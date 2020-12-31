Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров пермских электричек →

Пассажиров пермских электричек поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Сотрудники Пермской пригородной компании с мешком подарков обошли несколько пригородных электропоездов, прибывающих на Пермь- 2, в том, числе скоростные "Ласточки", все вагоны которых украшены по всем правилам приближающегося праздника. Желали счастливого нового года и доброго пути взрослым и детям. В подарок пермяки получили брелки, ручки, и магнитики с символикой Свердловской железной дороги.Дед Мороз, который оказался директором Пермской пригородной компании Сергеем Канцуром, рассказал, на что в первые дни нового года стоит обратить внимание пассажирам. Так, в частности, 1 и 2 января проезд в «Ласточках» будет бесплатным для отбывающих из Краснокамска, но нужно внимательно следить за расписанием, так как не все составы будут курсировать в новогодние праздники.Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермской пригородной компании»: "Хотелось бы сказать, что для любителей активного отдыха мы на праздники запускаем в ежедневный режим наши два горнолыжных экспресса - один до Губахи, другой- до курорта Такман. Отдельный подарок у нас для жителей Лысьвы. Именно на направление из Перми до Лысьвы пойдёт новый подвижной состав, рельсовый автобус- РА 3. Приглашаем жителей Лысьвы оценить достоинства нового подвижного состава".