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«Радио России» начинает вещать в Кунгуре и Барде в FM-диапазоне
Трансляция радиопрограмм «Радио России» в Кунгуре и Барде стала возможна благодаря реализации РТРС масштабного проекта по переводу региональной сети эфирного вещания «Радио России» в FМ-диапазон в рамках программы модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, рассчитанной на период 2019-2021 годы.
С переходом на FM-вещание трансляция «Радио России» в УКВ-ЧМ диапазоне на частоте 66,65 МГц на территории Кунгурского муниципального округа и на частоте 67,1 МГц на территории Бардымкого муниципального округа прекращается.
Вещание «Радио России» со вставками программ ГТРК «Пермь» в FM-диапазоне уже стартовало в Перми, Березниках, Карагае, Кизеле, Красновишерске, Чусовом, Ильинском, Уинском, Гайнах, Кочево, Косе, Сиве, Ныробе, Кудымкаре, Очере, Октябрьском и Чернушке.
«Радио России» — радиостанция, входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
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