«Радио России» начинает вещать в Кунгуре и Барде в FM-диапазоне

14 декабря филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» дает старт трансляции радиостанции «Радио России» в FM-диапазоне в Кунгуре на частоте 100,9 МГц и в Барде на частоте 105,8 МГц. Мощность передатчиков — 1 кВт и 2 кВт соответственно, высота подвеса передающих антенн — 188 метров в Кунгуре, в Барде — 191 метр. Более 350 тысяч жителей Кунгурского и Бардымского муниципальных округов, а также Кишертского, Березовского, Ординского, Суксунского, Осинского и Еловского районов Пермского края получили возможность слушать «Радио России» в новом качестве.Трансляция радиопрограмм «Радио России» в Кунгуре и Барде стала возможна благодаря реализации РТРС масштабного проекта по переводу региональной сети эфирного вещания «Радио России» в FМ-диапазон в рамках программы модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, рассчитанной на период 2019-2021 годы.С переходом на FM-вещание трансляция «Радио России» в УКВ-ЧМ диапазоне на частоте 66,65 МГц на территории Кунгурского муниципального округа и на частоте 67,1 МГц на территории Бардымкого муниципального округа прекращается.Вещание «Радио России» со вставками программ ГТРК «Пермь» в FM-диапазоне уже стартовало в Перми, Березниках, Карагае, Кизеле, Красновишерске, Чусовом, Ильинском, Уинском, Гайнах, Кочево, Косе, Сиве, Ныробе, Кудымкаре, Очере, Октябрьском и Чернушке.«Радио России» — радиостанция, входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).