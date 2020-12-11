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Новый детсад в микрорайоне Вышка-2 откроют в начале 2021 года
Екатерина Кустова, житель микрорайона Вышка- 2: "Очень много детей. Мы сейчас как раз из садика идем, у нас группа 25 человек. Это неполный день. Это очень много".
И такая история во всём микрорайоне, делятся местные жители. Наличие мест в детских садах — проблема, которая решается здесь в первую очередь.
Один из примеров создания социальных объектов в микрорайоне - детский сад на улице Евгения Пермяка. Строится он в рекордно короткие сроки. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на августовские 3D-снимки. Тогда было построено только два этажа, стартовали отделочные работы.Садик рассчитан на 350 детей. Он станет одним из самых больших в городе. Сейчас в здании заканчивается внутренняя отделка. Оценить готовность садика к открытию приехал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Остались работы по отделке. Уверен, что подрядные организации с этими задачами до конца текущего 2020 года справятся и соответственно, в самом начале 2021 года детей, которые сегодня здесь живут, будем поздравлять с новосельем".
Всего же до конца года в Перми будут достроены четыре детских сада, в том числе в Кировском и Дзержинском районах. Ввод их в эксплуатацию планируется также в начале 2021 года.
Еще одно приоритетное направление городских властей - строительство школ. В новый корпус гимназии №3, строительство которого началось год назад, уже завозят мебель и современное оборудование. Всё практически готово к открытию.Татьяна Новикова, директор гимназии №3: "Мы закупаем сейчас во все классы рециркуляторы, для того чтобы максимально были созданы для детишек безопасные условия". Где здоровье, там и спорт. В конце рабочей поездки глава Перми проверил строительство физкультурно-оздоровительного центра в Орджоникидзевском районе. Его открытие также запланировано в начале следующего года.
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