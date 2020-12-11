Культурное наследие: в Перми отремонтируют Дом ученых и Дом Камчатова

Фонд капремонта заявил, что в 2021 году начнутся строительно-монтажные работы на объектах культурного наследия Пермского края. Сейчас стартовала разработка научно-проектной документации по ремонту Дома Ученых на Компросе и Дома Камчатова на улице Куйбышева. Оба здания имеют статус «объекта культурного наследия», поэтому так просто здесь провести ремонт не удастся. Сейчас, наконец, фонду удалось договориться с Государственной инспекцией охраны памятников. И как только проект будет готов и согласован, начнется ремонт. Завершить работы необходимо к 300-летию Перми.Александр Казанцев, пресс-секретарь Фонда капитального ремонта: "Дом купца Камчатова - там будут проводиться большие работы по замене несущих конструкций, крыши, фундамента, фасада, почти весь спектр: электрика и инженерные системы".