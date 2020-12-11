Культурное наследие: в Перми отремонтируют Дом ученых и Дом Камчатова

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Александр Казанцев, пресс-секретарь Фонда капитального ремонта: "Дом купца Камчатова - там будут проводиться большие работы по замене несущих конструкций, крыши, фундамента, фасада, почти весь спектр: электрика и инженерные системы".
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