Пермяку вынесен приговор за насилие над 11-летней девочкой
"Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года осужденный, находясь в квартире, неоднократно совершил в отношении 11-летней девочки иные действия сексуального характера с использованием её беспомощного состояния", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением ограничений.
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