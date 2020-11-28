В Перми в микрорайоне Разгуляй снизилась загруженность парковочных мест
В Ленинском районе Перми нововведения коснулись территории микрорайона Разгуляй. При этом платные парковочные места организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. На небольших улицах микрорайона введён запрет на стоянку, поскольку ранее жители ТОС «Разгуляй» сталкивались с тем, что узкие улицы частного сектора с утра занимают работники офисов. По мнению самих жителей, запрет на стоянку и внедрение платных парковок помогли решить эту проблему.
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