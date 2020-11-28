В администрации губернатора прошел "системный час", где решаются конкретные вопросы той или иной территории. В этот раз очередь дошла до Кунгура и Кунгурского района, которые сейчас объединяются в единый муниципальный округ.Плехановская средняя школа - самая большая в Кунгурском районе. Кроме учебных филиалов, в состав входят ещё три детских сада, и все довольно далеко друг от друга. Школьные автобусы развозят детей аж по 18 маршрутам. Только в этом году по разным программам местные автопарки получили пять новых машин.Елена Чичурова, директор МБОУ «Плехановская СОШ»: "Это и воспитанники детского сада, учащиеся Зуяцкой школы, и к нам сюда приезжают ребята в 10-11 класс. И педагогов мы подвозим, поэтому автобусы нам очень нужны".Центральный стадион в Кунгуре в декабре отметит 86 лет. В данный момент инфраструктура «Труда» заметно обветшала. В городской администрации готовят проектно-сметную документацию для его реконструкции.Любовь Лепихина, начальник отдела спорта администрации Кунгура: "Последняя реконструкция была в 1951 году, соответственно, по технике безопасности это уже не безопасно".По колдобинам, пучинам и выбоинам. Глубина отдельных достигает все 15 сантиметров. Добираются жители Ленского, Мазунинского и Усть-Туринского сельских поселений, а также Ординского района до близлежащих сёл и городов. Дорога одна, поэтому назрели изменения. Эти и другие, вопросы, волнующие жителей Кунгура и Кунгурского района, которые вступают в процесс объединения в единый округ, главы муниципалитетов обсудили на встрече с губернатором. Дмитрий Махонин подчеркнул, что за счёт грядущего преобразования у территорий появятся новые возможности.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В результате сокращения чиновников и госаппарата, у нас будет экономия бюджетных средств. Эта экономия может пойти на развитие территории. Плюс край в рамках поддержки этой инициативы будет софинансировать, и на каждый сэкономленный рубль краевой бюджет будет предоставлять также рубль свой".По итогам системного часа решено продолжить обновление школьного автобусного парка. После завершения проектных работ Минспорту поручено поддержать реконструкцию стадиона «Труд» за счёт краевого бюджета. А Минтрансу - выделить приоритетные участки дорог, нуждающиеся в срочном ремонте.