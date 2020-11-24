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Плюсы современного телевидения — в его разнообразии
Вся прелесть современного телевидения — в его разнообразии. Здесь каждый может найти что-то для себя. Кто-то предпочитает новости федеральных каналов, кто-то блогеров.
Это сейчас для телевидения достаточно одного смартфона, но начиналось все именно здесь с обычной магнитной пленки. И в то время для ролика Алены одной ленты могло и не хватить.Анастасия нашла для себя идеальный вариант. Зарубежная лингвистика лучше всего запоминается на свежем воздухе. Но капризная погода порой вносит коррективы в такие занятия — главное, что урок можно продолжить и дома.
Анастасия Чечета: "С помощью приложения «Wink» я могу смотреть фильмы, сериалы и учебные программы, когда я захочу и там, где мне удобно".Приложение «Wink» можно скачать на любое мобильное устройство, к одному аккаунту подключается до 7 гаджетов. В результате получаешь доступ к двум сотням телеканалов, фильмы, сериалы в HD-качестве и без рекламы.
Анна Сюзева, директор по массовому сегменту пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Например, для того чтобы сейчас посмотреть любимую программу, не обязательно находиться перед телевизором. Вы можете это сделать в транспорте, в кафе или даже, например, в очереди в поликлинике. Кроме того, вы всегда можете поставить просмотр на паузу и вернуться позже, когда вам будет удобно".
Отдельно можно говорить о подписках, когда за небольшую сумму можно скачать любимые фильмы и смотреть их в любое время даже при отсутствии интернета. С 23 по 29 ноября пройдет настоящая «черная пятница». Абонентам интерактивного телевидения «Wink» от «Ростелеком» на 90 дней предоставляется специальная цена на подписки или пакет телеканалов.
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