Плюсы современного телевидения — в его разнообразии

В выходные в России отметили Международный день телевидения. Для большинства россиян это по-прежнему главный источник информации. Особенно, если учесть, что сейчас все сильнее приобретает популярность интерактивное ТВ. То есть смотреть можно что угодно и где угодно. Специально к Всемирному дню телевидения Алена Кобылянская снимает очередной выпуск своего «Фешен патруля». В небольших роликах рассказывает о том, что и как следует носить. Камера — обычный смартфон, родная сестра в роли оператора, поначалу и монтировали все самостоятельно. Но результат стоит того. Алена Кобылянская, стилист: "Очень приятен фитбэк, это комментарии под видео, девчонки делятся, что они купили, что мои видео помогают им что-то приобрести, не приходится долго тратить время на магазины".Вся прелесть современного телевидения — в его разнообразии. Здесь каждый может найти что-то для себя. Кто-то предпочитает новости федеральных каналов, кто-то блогеров.Это сейчас для телевидения достаточно одного смартфона, но начиналось все именно здесь с обычной магнитной пленки. И в то время для ролика Алены одной ленты могло и не хватить.Анастасия нашла для себя идеальный вариант. Зарубежная лингвистика лучше всего запоминается на свежем воздухе. Но капризная погода порой вносит коррективы в такие занятия — главное, что урок можно продолжить и дома.Анастасия Чечета: "С помощью приложения «Wink» я могу смотреть фильмы, сериалы и учебные программы, когда я захочу и там, где мне удобно".Приложение «Wink» можно скачать на любое мобильное устройство, к одному аккаунту подключается до 7 гаджетов. В результате получаешь доступ к двум сотням телеканалов, фильмы, сериалы в HD-качестве и без рекламы.Анна Сюзева, директор по массовому сегменту пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Например, для того чтобы сейчас посмотреть любимую программу, не обязательно находиться перед телевизором. Вы можете это сделать в транспорте, в кафе или даже, например, в очереди в поликлинике. Кроме того, вы всегда можете поставить просмотр на паузу и вернуться позже, когда вам будет удобно".Отдельно можно говорить о подписках, когда за небольшую сумму можно скачать любимые фильмы и смотреть их в любое время даже при отсутствии интернета. С 23 по 29 ноября пройдет настоящая «черная пятница». Абонентам интерактивного телевидения «Wink» от «Ростелеком» на 90 дней предоставляется специальная цена на подписки или пакет телеканалов.