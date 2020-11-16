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Рисунок школьницы из Прикамья издан в новой книге Джоан Роулинг

Рисунок первоклассницы Софьи Кругляниной из Пермского края издан в новой книге автора приключений о Гарри Поттере – известной британской писательницы Джоан Роулинг. Сказочную историю под названием «Икабог» в переводе на русский язык выпустило издательство «Азбука-Аттикус».
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Сказочная повесть «Икабог» – первая детская книга Джоан Роулинг, изданная ею после 2007 года, когда увидела свет последняя часть саги о Гарри Поттере. Это добрая история о стране Корнукопии и живущем в ней чудовище Икабоге. Книга была опубликована по частям на специальном сайте летом 2020 года. Полная версия произведения издана в ноябре.

Опубликовано: 16.11.2020 в 16:40 в рубрике - Вести Пермь

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← На ул. Героев Хасана завершаются работы по перекладке инженерных коммуникаций

В Перми прошли соревнования по спортивному ориентированию →

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