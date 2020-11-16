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На ул. Героев Хасана завершаются работы по перекладке инженерных коммуникаций
Также есть вести и с улицы Героев Хасана. Вот что пишет в своем Инстаграм аккаунте пермский градоначальник Дмитрий Самойлов.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: «На улице Героев Хасана самые сложные работы по перекладке инженерных коммуникаций практически завершены. Сейчас на участке от Бродовского тракта до улицы Васильева по нижнему слою асфальта открыто движение по 6 полосам с устройством наружного освещения и тротуаров. На участке от АЗС «Лукойл» до Бродовского тракта уложен нижний слой покрытия по правой стороне и запущено движение по трем новым полосам. До конца ноября будет обеспечен полноценный проезд по правой стороне от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта, точную дату открытия сообщим заранее, дальше подрядчик начнет работать с конструктивом дороги по левой стороне. Полное окончание работ по контракту – 2021 год».
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