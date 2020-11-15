В Перми прошла церемония награждения волонтеров

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Пятиминутное собрание оперштаба волонтёров Свердловского района. Среди заявок на определённый день - завезти нежирное молоко пенсионерам на Зелёнку, на Велте - помочь с онлайн-оплатой коммунальных услуг.
Василий Павлов, лидер штаба волонтёров Свердловского района, член Молодёжного парламента при Пермской городской думе: "Своей мобильной бригадой выдвигаемся и закупаем продукты, лекарства, и какие-то другие мелкие бытовые просьбы, там, например, вынести мусор".
Василий Павлов - в числе самых активных волонтёров, которых благодарят городские парламентарии. Личным примером привлёк в команду друзей по спортшколе и вузу.
Никита Усатов был одним из инициаторов акции по сдачи крови. А ещё для поднятия боевого духа себе и ровесникам, вынужденным оставаться дома, организовали турнир по «Контрстрайку», с вкусным призовым фондом в виде пиццы.
Никита Усатов, волонтёр, студент 4 курса факультета экономики ПГНИУ: "Зарегистрировано 16 команд по 5 человек. Соответственно, всё было онлайн. Ребята у себя дома садились, включали игру, играли и получали удовольствие".
Звено добровольцев отвечало на звонки горячей линии, таких поступало до 50 в неделю. Остальные - отрабатывали ногами. С начала пандемии на средства городской депутатской программы закупили и разнесли более пяти тысяч продуктовых наборов.
Дмитрий Фёдоров, депутат Пермской городской думы по избирательному округу №20: "И ребята на деньги собственные, потом эти деньги им возвращались, они приобретали товары первой необходимости для жителей - они покупали лекарства, продукты, воду, и всё это приносили жителям".
Каждый помогал как мог. Кто мог - оставлял автомобиль с водителем. Кто-то подарил маски и санитайзеры. Только разовых акций прошло с десяток. Например, ученики школы №96 разнесли ветеранам около полутора тысяч памятных знаков к 75-летию Победы.
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