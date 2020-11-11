Культурная перезагрузка: в крае открывают музеи и библиотеки

В Пермском крае музеи и библиотеки сегодня начали открываться для посетителей, пока не все и с условиями, но экспозиции и коллекции большинства уже доступны.Вход свободный, но только в масках. Учреждения культуры вновь открыли свои двери. Посетители идут и даже едут из других городов - Чернушки, Ижевска, а Наталья с семьёй приехала из Кудымкара.Наталья Шаньшерова: "Ради детей, потому что им это интересно, смотреть всякие книжки, мультики, и решили именно сюда попасть".Вынужденное затворничество, рассказали в Музее пермских древностей, конечно, проводили с пользой - готовились к палеонтологической конференции, искали новые варианты взаимодействия с гостями, когда визиты возобновятся. Участники экспозиции включаются в диалог со зрителем. Например, эстемменнозух уральский признаётся, что рад видеть наши лица, напоминая, что в сегодняшней ситуации ношение маски обязательно. В Доме Мешкова готовятся отмечать 130-летний юбилей краеведческого музея, и очень радуются тому, что пусть в масках и соблюдая социальную дистанцию, пермяки всё-таки смогут увидеть новую экспозицию «Дары музея» - уже начали оборудовать место для особенных экспонатов - тех, что дарят посетители.Татьяна Починова, главный научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея: "В коллекции предметов много, мы постарались выбрать наиболее интересные, они будут меняться".Среди картин пермской галереи сейчас можно встретить тех, кто картины создаёт, в данном случае копии - студенты-живописцы смогли вновь получить доступ к фондам. Посетителей так же, как и везде, ждут - завершается выставка «Спасибо, Пермь», на подходе новые и здесь надеются, что перерывов больше не будет.Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "У нас в декабре планируется ещё четыре выставки из наших собраний, так что я думаю, всем будет что посмотреть". В Горьковке постоянно проводятся различные тематические выставки. Например книги периода 1941 -1945: что печатали и читали пермяки во время войны.Марина Шпакова, заведующая отделом редких книг Пермской краевой библиотеки им. Горького: "Это совершенно разнообразная литература, это художественные издания, киносценарии, различные руководства и рекомендации по военному делу".Учитывая сегодняшние реалии, всё посмотреть и почитать можно в виртуальном пространстве, это уже на выбор посетителей - хотят ли они листать книгу, держа её в руках, или, например, изучать музейный экспонат - на мониторе или находясь от него на расстоянии вытянутой руки.