Пандемия коронавируса: куда обращаться, чтобы быстрее получить помощь медиков

Пандемия коронавируса и рост заболеваемости ОРВИ привели к тому, что многие пациенты, вызвав медпомощь, иногда подолгу не могут дождаться медиков. Минздрав Пермского края разъясняет, в каких случаях какую помощь вызывать, чтобы медики приехали быстрее. Если у вас температура до 37 ͗0, насморк, боль в горле и/или кашель, но нарушений дыхания нет, следует обращаться в поликлинику. Там обычно направляют сначала в кабинет доврачебной помощи, оттуда – к специалисту. Так как принимают в порядке живой очереди, ожидание может составить до нескольких часов.

При температуре от 37 ͗0 до 38 ͗5, насморке, боли в горле и/или кашле, а также слабости, но при отсутствии нарушений дыхания нужно приглашать на дом участкового врача, позвонив в свою поликлинику. По данным минздрава, норматив прибытия терапевта к пациенту в данном случае не установлен.

Температура от 38 ͗5 до 39 ͗5, боль в горле и/или кашель, насморк, сильная слабость, проблемы с дыханием, потеря обоняния? При таких симптомах нужно звонить в «неотложку». В территориях Пермского края номера вызова «неотложки» подскажут в поликлиниках.

Жителям Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального, Кировского и Дзержинского районов Перми для вызова нужно звонить в Единый диспетчерский центр неотложной помощи по тел.: 270-09-03.

Пациенты из Ленинского и Орджоникидзевского района могут уточнить нужный номер телефона, позвонив на 258-07-87.

В министерстве напоминают, что в настоящее время в Перми вызовы принимаются с 8.00 до 23.00 часов, а врачи завершают обход пациентов в полночь. Норматив прибытия также не установлен.

В случае, если температура у пациента выше 38 ͗5, он ощущает боль в груди, удушье, имеется сильный сухой кашель и сильная слабость, необходимо вызывать скорую помощь. Сделать это можно, позвонив на номера 103 или 112. Норматив обслуживания экстренных вызовов скорой помощью составляет 20 минут. Но в текущей ситуации ожидание вызова в неотложной форме может составить до нескольких часов. Важно:

- вызывая врача, нужно четко, коротко и внятно сообщить данные о пациенте и его состоянии, его домашний адрес а также внятно отвечать на вопросы оператора (это поможет операторам объективно оценить ваше состояние и прислать медиков сразу, как только это будет возможно);

- если звоните на многоканальный номер, нужно проявить терпение и не вешать трубку, если линия занята (чтобы не оказаться снова в конце очереди).

Также нужно помнить, что «неотложка» и «скорая» всегда первым делом едут к тем, кому нужна срочная помощь, в том числе к «экстренным» пациентам. Чем больше таких вызовов, тем дальше в очереди «сдвигаются» другие пациенты. Надо иметь в виду, что в настоящее время кроме ОРВИ, пневмоний и COVID-19 по-прежнему есть инфаркты, инсульты, ДТП и т.д., поэтому бригада порой едет к пациенту не так быстро, как он хотел бы.