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Краевой суд вынес приговор по громкому делу пермского студента Даниила Шестакова
Даниил Шестаков: "Я, конечно, очень расстроен обвинительным приговором, но на самом деле оправдательного не ждал, если честно. Сегодня меня обвинили в реабилитации нацизма, но я по-прежнему нацистом себя не считаю и никогда не считал".
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