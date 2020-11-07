Краевой суд вынес приговор по громкому делу пермского студента Даниила Шестакова. Он разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию Андрея Власова - советского генерала, который еще в 1946-м году был признан изменником Родины. За такой поступок Шестаков получил 9 месяцев исправительных работ, с вычетом 15 процентов доходов. Также в пользу государства конфискован и компьютер, с которого студент выкладывал фото.Даниил Шестаков: "Я, конечно, очень расстроен обвинительным приговором, но на самом деле оправдательного не ждал, если честно. Сегодня меня обвинили в реабилитации нацизма, но я по-прежнему нацистом себя не считаю и никогда не считал".