Глава Перми оценил ход строительства соцобъектов в Кировском районе

Глава Перми Дмитрий Самойлов совершил рабочую поездку в Кировский район. Он проверил строительство детского садика на улице Байкальской, возведение нового корпуса химико-технологической школы «Синтез» и ремонт спортивной базы "Прикамье".Первой точкой объезда стал строящийся в Кировском районе детский сад на улице Байкальской, 26а. Здесь сооружен каркас здания, выполнена кирпичная кладка стен, произведены работы с инженерными коммуникациями, сейчас подрядчик выполняет внутреннюю отделку и устройство кровли, а также заканчивает работы на фасаде здания. Поскольку существует определенное отставание по срокам, Дмитрий Самойлов поручил подрядной организации ускориться и закончить все работы по строительству нового детского сада до конца года. Сейчас в микрорайоне Судозавод, где строится садик, существует проблема с устройством дошколят ближе к дому. Новое здание сможет принять сразу 200 малышей.А вот дополнительный корпус химико-технологической школы «СинТез» на улице Юнг Прикамья вместит 1100 человек. Возведение этого строения позволит решить сразу две проблемы – это нехватка мест в учебных учреждениях и переполненность классов. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным. И на этот раз подрядчик наоборот работает с опережением графика, но тут главное, чтобы скорость не влияла на качество.Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: "Добрые слова, которые мы в ваш адрес говорим, не должны позволить вам взлетать в небеса! Реально отрабатывайте ту повестку, которую городские власти ставят."Подрастающему поколению должно быть доступно качественное образование, но свободное время неплохо бы посвятить физическим нагрузкам. Заняться спортом можно на лыжной базе «Прикамье», которая в 2016 году была передана в муниципальную собственность.Юрий Росляков, директор спортивной школы олимпийского резерва «Закамск»: "С этого времени финансирование, благодаря администрации, шло, сделан капитальный ремонт внутри здания, территорию преобразили, выполнили предписание Роспотребнадзора, сделали скважину."По национальному проекту «Демография» здесь установят тренажеры. В самой ближайшей перспективе подключение к газу. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил по возможности ускорить процесс, чтобы уже до конца года постаратьсязакрыть вопрос.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Все объекты, которые мы сегодня видели – это национальные проекты в действии. И по абсолютному большинству из них подрядчики работают качественно и в установленные сроки. Поэтому огромное спасибо за софинансирование из федерального и краевого бюджета, так будем и дальше двигаться. И не только в Кировском районе, но и по всему городу."Даже в непростых экономических условиях должны открываться детские сады, школы и спортивные сооружения. Так, спортивный комплекс «Прикамье» в будущем обзаведётся лыжероллерной трассой.