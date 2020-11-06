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Глава Перми оценил ход строительства соцобъектов в Кировском районе
Первой точкой объезда стал строящийся в Кировском районе детский сад на улице Байкальской, 26а. Здесь сооружен каркас здания, выполнена кирпичная кладка стен, произведены работы с инженерными коммуникациями, сейчас подрядчик выполняет внутреннюю отделку и устройство кровли, а также заканчивает работы на фасаде здания. Поскольку существует определенное отставание по срокам, Дмитрий Самойлов поручил подрядной организации ускориться и закончить все работы по строительству нового детского сада до конца года. Сейчас в микрорайоне Судозавод, где строится садик, существует проблема с устройством дошколят ближе к дому. Новое здание сможет принять сразу 200 малышей.А вот дополнительный корпус химико-технологической школы «СинТез» на улице Юнг Прикамья вместит 1100 человек. Возведение этого строения позволит решить сразу две проблемы – это нехватка мест в учебных учреждениях и переполненность классов. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным. И на этот раз подрядчик наоборот работает с опережением графика, но тут главное, чтобы скорость не влияла на качество.
Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: "Добрые слова, которые мы в ваш адрес говорим, не должны позволить вам взлетать в небеса! Реально отрабатывайте ту повестку, которую городские власти ставят."
Подрастающему поколению должно быть доступно качественное образование, но свободное время неплохо бы посвятить физическим нагрузкам. Заняться спортом можно на лыжной базе «Прикамье», которая в 2016 году была передана в муниципальную собственность.
Юрий Росляков, директор спортивной школы олимпийского резерва «Закамск»: "С этого времени финансирование, благодаря администрации, шло, сделан капитальный ремонт внутри здания, территорию преобразили, выполнили предписание Роспотребнадзора, сделали скважину."
По национальному проекту «Демография» здесь установят тренажеры. В самой ближайшей перспективе подключение к газу. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил по возможности ускорить процесс, чтобы уже до конца года постараться
закрыть вопрос.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Все объекты, которые мы сегодня видели – это национальные проекты в действии. И по абсолютному большинству из них подрядчики работают качественно и в установленные сроки. Поэтому огромное спасибо за софинансирование из федерального и краевого бюджета, так будем и дальше двигаться. И не только в Кировском районе, но и по всему городу."
Даже в непростых экономических условиях должны открываться детские сады, школы и спортивные сооружения. Так, спортивный комплекс «Прикамье» в будущем обзаведётся лыжероллерной трассой.
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