Дезинфекция помещений и ношение масок — надёжные способы борьбы с распространением инфекции

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается заболеваемость инфекционными болезнями. Вирус гриппа быстро передаётся от больного человека к окружающим его здоровым людям воздушно-капельным путём. Это справедливо не только по отношению к привычными ОРВИ. Не менее быстро распространяются и другие инфекции, возбудители которых могут довольно долго жить на поверхностях. Поэтому так важна своевременная дезинфекция помещений, в которых была обнаружена инфекция.

Особенности дезинфекции помещений

В мире есть множество различных инфекций. Некоторые стали привычными и традиционно не считаются особо опасными. Но есть и такие, одно упоминание о которых вызывает страх и даже панику. В их список можно включить болезни, давно ставшие историей - героическими усилиями учёных и врачей они были побеждены много лет назад.

Но известны эпизодические случаи заражений такими болезнями. При обнаружении такого очага незамедлительно проводится целый комплекс мероприятий, направленный на предотвращение распространения инфекции. Одно из них - дезинфекция помещений и мест обнаружения заражения.

Не менее важно выполнять такие мероприятия для борьбы с какими-либо новыми инфекциями, с которыми время от времени сталкивается человечество.

Цель дезинфекции - уничтожение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов в помещении. При более широком распространении мероприятия проводятся во всех помещениях здания, но особенно важно уделить внимание месту, где быдла обнаружена инфекция.

Обработке полежат следующие объекты:

- жилые помещения;

- места общего пользования многоэтажных домов - лифты, подъезды, холлы;

- офисы;

- торгово-развлекательные центры;

- фитнес-клубы;

- места массового скопления народа;

- медицинские учреждения и многие другие.

Обработку часто выполняют с профилактической целью. Это тоже снижает степень распространения инфекции.

Многоразовые маски

Способствует (до некоторой степени) снижению заболеваемости грамотное использование индивидуальных средств защиты. Во многих случаях их ношение признаётся обязательным. Поэтому маски многоразовые купить представляется наиболее оправданным решением для каждого гражданина, заботящегося о здоровье близких.

Ношение масок показано в общественных местах в период эпидемий. Особенно важно их надевать больным людям, чтобы они не заражали окружающих. Многоразовые маски можно стирать и использовать повторно.