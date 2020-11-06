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Теплоэнергетики модернизировали трубопровод в микрорайоне Рабочий поселок
Надежда Давыдова, председатель совета дома №95 по ул. Ким: "У нас бесконечно здесь были прорывы. Горячего водоснабжения не было. Лето как начинается, все перерыли. Трубы были очень гнилые. И в итоге полипропиленовые трубы нам выделили. По сравнению с тем, что у нас было, это, конечно, земля и небо."
Следующий этап – укладка циркуляционного теплопровода. Теплоэнергетики обещают, что все, включая благоустройство, будет готово уже в этом месяце. Всего же нынешним летом тепловики восстановили в Перми порядка 44 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.
Борис Павлов, мастер участка тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания»: "Мы проложили более новую современную трубу полипропилен, которая по характеристике намного лучше и долговечнее. И уже в конце недели мы собираемся сделать благоустройство. Наша основная цель, чтобы у жителей всегда была горячая вода и тепло."
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