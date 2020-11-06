Чёртова дюжина. В Перми будут судить 13 участников наркосиндиката

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 13 участников организованного преступного сообщества, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.Установлено, что злоумышленники, согласно отведенной роли в организации, осуществляли сбыт запрещенных веществ в значительном, крупном и особо крупном размерах на территории г. Перми, Пермского края, Удмуртской Республики, Свердловской, Кировской и Оренбургской областей. Деятельность фигурантов длилась с января 2018 по сентябрь 2019 года с использованием четырех интернет-магазинов.В ходе личных досмотров, обысков в автомобилях и по местам жительства подозреваемых в общей сложности изъято свыше 10 кг наркотиков и психотропных веществ. Помимо типичных для наркопотребителей «солей», магазины предлагали кокаин, ЛСД и МДМА."Среди участников наркосиндиката были как безработные, так и вполне состоявшиеся люди. К примеру, один из обвиняемых в повседневной жизни занимался юридической консультацией. Также в сообществе «работала» семейная пара, которая несмотря на наличие малолетнего ребенка, занималась закладками наркотиков", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Ранее в суд были направлены дела в отношении 3 других участников преступного сообщества. Они заключили досудебное соглашение. Дело в отношении оставшихся 13 участников в ближайшее время также будет направлено в суд.