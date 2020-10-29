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У пермской лужи появилась страничка в Instagram
luzha_revol пишет: "Всем привет, я лужа возле дома по ул. Революции 3/4Б г.Пермь. Я подросток, мне уже исполнилось 12 лет. Пришло время зарегистрироваться в Инстаграм! С этого дня я буду рассказывать о своей жизни и обо всем, что происходит рядом со мной, будем знакомы!"И у автомобилистов, и у пешеходов отношение к плачевному состоянию дороги крайне негативное. Причем совсем недавно недалеко укладывали новый асфальт.
Неизвестно, сколько еще осталось жить страничке лужи в соцсетях и продолжится ли интернет-активность, но стоит признать, что это интересный шаг, чтобы привлечь внимание к проблеме.
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