В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если тест на COVID-19 оказался положительным

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю дало разъяснения для тех, кто сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным1. Сообщить о результате теста в поликлинику по месту жительства.2. Уведомить о результате теста работодателя, классного руководителя (для учащихся), специалиста медицинского учреждения (если вы проходите лечение, и в это время получили результат исследования).3. Перейти в режим самоизоляции и никуда не выходить (ни на работу, ни на учебу, ни в магазин: для покупки продуктов и лекарств попросите помощи друзей, родных или волонтеров).4. Максимально ограничить контакты с совместно проживающими (отдельная посуда, масочный режим, дезинфекция и т.д.).5. Вызвать врача, «неотложку» или скорую помощь для осмотра, назначения лечения и дальнейшего обследования. 1. Действовать также – сохранять самоизоляцию, ограничить контакты, выполняя выданные ранее рекомендации медиков.2. При ухудшении состояния (высокая температура, появление одышки, на пульсоксиметре показатель кислорода ниже нормы и т.д.) – вызывать врача, «неотложку» или скорую помощь.1. Если тест назначил врач поликлиники или стационара, лаборатория, в которой проводили исследование, передаст в медучреждение данные о положительном тесте в течение 24 часов. Это нужно, чтобы лечащий врач при необходимости назначил дообследование и скорректировал лечение.2. И частная, и государственная лаборатория обязана направить данные о положительном результате теста в Роспотребнадзор – для проведения противоэпидемических мероприятий.3. Если тест вам назначил врач, ваша поликлиника или стационар направит в Роспотребнадзор «экстренное извещение». Также медучреждение обязано поступить, если вы сдавали тест по личной инициативе (вы же сообщили в поликлинику о результате теста?).4. На основании экстренного извещения Роспотребнадзор выносит постановление «О госпитализации для обследования, или об изоляции больных инфекционным заболеванием COVID-19, представляющих опасность для окружающих и лиц с подозрением на такое заболевание» в отношении заболевших и носителей возбудителя инфекции.1. Данные из медучреждения и лаборатории поступят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» при управлении Роспотребнадзора. Его сотрудники обследуют очаг инфекции, установят круг контактных лиц по месту жительства и месту работы заболевшего.2. Ваш работодатель, которого вы ранее оповестили о положительном тесте, предоставит в ФБУЗ данные о контактных лицах по месту работы.3. В отношении контактных лиц с высоким риском заражения Роспотребнадзор вынесет постановления «О проведении обязательного медицинского осмотра (медицинского наблюдения), изоляции (обсервации) гражданина, находившегося в контакте с больным инфекционным заболеванием». Документ предписывает самоизоляцию на 14 дней с момента контакта. Сроки вынесения постановления не регламентированы, но в любом случае оно будет действовать с даты предполагаемого контакта с зараженным.- совместно проживающие с источником инфекции;- те, кто находился в закрытом помещении (в классе, кабинете и т.д.) с источником COVID-19 в течение рабочей смены на расстоянии менее 2-х м и без использования рекомендованных средств индивидуальной защиты.Важно подчеркнуть – тестирование контактных лиц проводится на 8-10 день с момента контакта, забор материала на исследованиепроводит медицинская организация (регламентируется СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»).Вопросы, связанные с COVID-19, можно задать, позвонив на горячие линии:● узнать результаты теста на коронавирус в Роспотребнадзоре – по телефонам 8(342) 2365190, 2393120, 2364152, 2083468 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00.● получить контакты для вызова врача, получить консультацию об условиях, при которых возможна госпитализация и т.д. – на горячей линии по коронавирусу и ОРВИ 8(342) 2580787